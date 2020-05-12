Правительство раздаст деньги семьям с детьми

Российское правительство утвердило допвыплаты для семей с детьми. О необходимости такой поддержки ранее завил глава государства Владимир Путин. Постановление подписал и. о. главы правительства Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба кабмина.

Граждане России, у кого есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, могут рассчитывать на получение разовой выплаты в размере 10 тыс. рублей с 1 июня. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат дополнительные ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в 5 тыс. рублей.

«Подать заявление на получение материальной помощи можно удаленно: через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России», – указано в сообщении.

Кроме того, граждане могут подать заявку в территориальное отделение ПФР по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Рассмотреть обращение должны за пять дней, а деньги поступят через три дня. За средствами можно обратиться до 1 октября.

В Минтруде отметили, что на единовременные выплаты по 10 тыс. рублей могут рассчитывать почти 22 млн российских детей, и 1,7 млн российских семей могут воспользоваться выплатами по 5 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

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