Путин пообещал детям по 10 тысяч и «обрушил» портал Госуслуги.ру

Сайт Госуслуги.ru не выдержал нагрузки и перестал функционировать. Поводом для обрушения ресурса послужило сегодняшнее заявление Владимира Путина. Озвучивая новый пакет мер по поддержке населения и отраслей в пандемию коронавирусной инфекции нового типа, Путин предложил с 1 июня ввести единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 16 лет. Мерами поддержки будут охвачены семьи, которые воспитывают 27 млн детей.

Как сообщает «Новый День», указ о матпомощи был подписан сразу же после совещания с правительством РФ. О том, что подать заявку можно будет уже с 12 мая через портал госуслуг или пенсионный фонд прозвучало в прямом эфире госканала Вести 24.

Новость о раздаче денег тут же разлетелась по социальным сетям, группам классов, детских садов, школ и т.д. Многие начали пробовать оформить выплату уже сегодня и, видимо, сайт госуслуг просто не выдержал нагрузки. Сейчас никакие работы с ним пользователя невозможны. Очевидно, завтра картина повторится – ожидается новый пик обращений за оформлением выплаты, обещанной Путиным.

РИА «Новый День» сообщит о развитии событий.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.05.20

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