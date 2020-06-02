Екатеринбургские депутаты согласились выставить на продажу ТД «Железнодорожный»

Комиссия по муниципальной собственности ЕГД со второй попытки утвердила список городских активов для продажи на торгах в 2020 году. В перечень вернулся торговый дом «Железнодорожный». Депутаты сначала отказывались выставлять его на аукцион, но, побывав на разваливающихся складах предприятия, передумали и одобрили предложение мэрии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская администрация собирается продать бывший МУП за 92,4 миллиона рублей. В эту стоимость входит здание общей площадью 7 тысяч квадратных метров и земельный участок на 12 тысяч квадратных метров. Торговый дом занимается поставкой продуктов питания и имеет в штате всего 10 человек. Чистая прибыль за 2019 год составила 426 тысяч рублей. Текущий ремонт складских помещений за последние три года обошелся предприятию в 3,5 миллиона рублей.

В списке недвижимости для продажи также есть два объекта культурного наследия. Это деревянный дом-усадьба мещанина Мальцева на улице Сакко и Ванцетти, который мэрия намерена продать за 563 тысячи рублей. Здание не благоустроено и пустует, желающих арендовать памятник за это время так и не нашлось. По словам замначальника ДУМИ Владимира Захарова, срок окупаемости бюджетных вложений для приведения в порядок архитектурного памятника составит 15-16 лет.

Второй объект для продажи – подвальные помещения пятиэтажки на углу Ленина – Гагарина, которая входит в ансамбль «жилой дом с магазинами». Помещения благоустроены, но не имеют отдельного входа, попасть туда можно только через подъезд. Арендаторов цокольного этажа также не нашлось. Мэрия продает эту недвижимость за 6,4 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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