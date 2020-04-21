Депутаты запретили мэрии продавать торговый дом «Железнодорожный»

Комиссия по муниципальной собственности гордумы Екатеринбурга отклонила список городских объектов, предложенных для продажи в 2020 году. В том числе торговый дом «Железнодорожный», который был реорганизован из МУП в ООО в 2018 году для последующей приватизации. Предприятие занимается поставкой продуктов питания, имея в штате всего 10 человек. Чистая прибыль за 2019 год составила 426 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты возмутились низкой стоимостью объекта. Администрация собиралась выставить «Железнодорожный» на торги за 92,4 миллиона рублей – это цена за здание общей площадью 7 тысяч квадратных метров и земельный участок на 12 тысяч квадратных метров.

«Это какая-то нереальная сумма. Почему вы так торопитесь продать предприятие? Тем более, что оно приносит деньги в бюджет, хоть и небольшие», – поинтересовался единоросс Сергей Мелехин.

Депутат от КПРФ Роман Ступников выступил с более резкой критикой: «Разбазаривание средств. Кто продает в разгар кризиса, когда цены на недвижимость падают? Я тут посчитал, что в месяц предприятие получает 35 тысяч рублей. Это же абсурд. Люди гаражи сдают и больше зарабатывают. Куда уходят деньги?».

Замначальника ДУМИ Владимир Захаров пояснил, что рядом с торговым домом находится овощебаза № 4, которая составляет конкуренцию. Кроме того, овощехранилище и склады на «Железнодорожном» ветшают, и расходы на их содержание постоянно увеличиваются.

«Сейчас продажа торгового дома – это реальный способ пополнить бюджет. Очередей из арендаторов там, честно говоря, нет. Склады не заполняются», – отметил представитель мэрии.

Тем не менее, депутаты отклонили проект ДУМИ, отправив его на доработку. В перечне муниципального имущества для продажи также были несколько зданий и два объекта культурного наследия – деревянный дом-усадьба мещанина Мальцева на улице Сакко и Ванцетти и подвальные помещения пятиэтажного дома на углу Ленина – Гагарина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

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