В микрорайоне Солнечном заработала детская поликлиника

В новом екатеринбургском микрорайоне Солнечный заработал филиал поликлиники № 1 детской городской больницы № 8. Пациентов принимают на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Чемпионов, 3. В помещение организовано два входа, каждый снабжен лифтами для маломобильных граждан.

Теперь для детей Солнечного доступны приемы участковых врачей-педиатров, консультации хирурга, ортопеда, эндокринолога, отоларинголога, которые будут приезжать в поликлинику по необходимости, лабораторные анализы и вакцинация, неотложная медпомощь и медицинские манипуляции, которые выполняются в процедурном кабинете.

В филиале на учет смогут встать до 4,8 тысячи детей – сейчас их 1,8 тысячи. Поликлиника рассчитана на 50 посещений в смену. «Для удобства пациентов здесь организована открытая регистратура, работает колл-центр, созданы комфортные места для ожидания приема доктора и наглядная навигация. В перспективе в поликлинике заработает и «электронная очередь». Сейчас из-за сложной эпидемической обстановки в поликлинике проводится только вакцинация маленьких пациентов, но сразу со снятием карантина филиал заработает в полном объеме», – рассказали в пресс-службе генерального застройщика района компании «Форум-групп».

По планам девелопера, в 2020 году в Солнечном будут открыты современную школу на тысячу мест и центр цифрового образования детей «IT-Куб», а также начнется строительство второго в районе детского сада.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.20

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