В Солнечном начнут строить третий детский сад

В Солнечном в 2021 году начнут строить новый детский сад, он станет уже третьим по счету в микрорайоне. Ожидается, что муниципальный контракт будет заключен еще до конца декабря 2020-го, конкурс проводится уже сейчас, скоро состоится подведение итогов, а в январе генеральный подрядчик должен будет приступить к работам на площадке.

Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 мест, включая две ясельных группы. Проектная документация на детский сад разработана генеральным застройщиком района – компанией «Форум-групп». Так что детский сад станет частью спортивно-образовательного кластера в Солнечном, где уже действует детский сад, ледовая арена «Авто», а также школа на улице Чемпионов, которая открылась в 2020 году.

Напомним, в Солнечном проживают около 10 тысяч человек. В большинстве своем это молодые семьи с детьми. Поэтому социальные объекты, направленные на развитие детей крайне важны для района. Сейчас в районе уже работает один детский сад на 350 детей, в 2021 году откроется второй, а в 2022 году предполагается ввод в эксплуатацию третьего.

«Проект трехэтажного детского сада предусматривает размещение двенадцати групповых ячеек, для групп детей различного возраста – от ясельного до подготовительного. Все ячейки имеют удобные раздевальные, групповые, спальные, буфетные и санузлы. Каждая группа детей имеет свой вход в обособленную групповую ячейку. На первом этаже дошкольного учреждения расположены также помещения административного назначения, медпункт, помещения для приготовления пищи. На втором этаже и третьем этажах здания расположены группы, залы для музыкальных и физкультурных занятий», – рассказали в пресс-службе «Форум-групп».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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