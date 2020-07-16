В Солнечном начали строить второй детский сад

В микрорайоне Солнечном началось строительство второго детского сада. Работы ведутся на территории второго квартала на бульваре Золотистом.

Проект дошкольного учреждения выполнил генеральный застройщик района – компания «Форум-групп». Трехэтажный детский сад рассчитан на десять групп по 25 человек, предусмотрены в нем и две ясельные группы. На первом этаже разместятся бытовые помещения для персонала, медпункт, а также пищеблок.

Все помещения будут оборудованы в соответствии с современными стандартами: оформление будет выполнено по индивидуальному дизайн-проекту, в спортивном зале положат линолеум, в группах – натуральное покрытие, пищеблок оснастят полным комплектом кухонной техники. На игровых площадках предусмотрен искусственный рельеф, современное игровое оборудование. Планируется, что здесь высадят многолетние растения и смонтируют шумозащитный экран со светопрозрачными вставками.

Также в здании будут установлены камеры видеонаблюдения, за безопасность будет отвечать охрана. «При проектировании и реализации всех проектов, для нас важны не только соблюдение строительных нормативов, а в первую очередь наши жители и их дети. И мы смотрим на все объекты с точки зрения этой концепции – идеи комфорта, безопасности, современности и удобства для жизни», – прокомментировал первый заместитель генерального директора «Форум-Групп» Сергей Мямин. Добавим, что новый детский сад должен быть введен эксплуатацию до конца 2021 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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