В Солнечном начнется строительство второй школы – по стандартам образовательных центров Европы (ФОТО)

В День знаний в самом молодом районе Екатеринбурга – Солнечном произошло сразу два знаменательных события. Двери для учеников открыла первая в районе школа № 215 «Созвездие», и в ее здании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о строительстве в Солнечном Культурно-образовательного кластера. В его состав войдет еще одна школа, которую создадут по образцу ведущих мировых образовательных центров, а также Центр художественной гимнастики и Хореографический колледж.

День знания в школе «Созвездие» прошел хоть и в необычном формате – здесь, как и в других школах города, не было линеек – но торжественно. Знакомство с учителями, зданием, классами и столовой здесь проходило не только для первоклашек, ведь «Созвездие» – совершенно новая школа, и все ученики пришли в нее впервые. Дети увидели четыре спортзала, в одном из которых есть скалодром, в другом – тренажерный зал. С библиотекой соседствует кинотеатр, а современному компьютерному центру IT Cube сегодня сложно найти аналоги в других школах города. В «Созвездии», по словам учителей, созданы все условия для получения современного образования.

На торжественное открытие новой школы в Солнечном приехали представители областных и городских властей во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой администрации Екатеринбурга Александром Высокинским. Они осмотрели всю территорию и здание школы, пообщались с учениками и педагогами, а также с родителями. Именно родителям Евгений Куйвашев первым сообщил, что в Солнечном в следующем году планируется начать строительство еще одной школы – по лучшим стандартам образовательных центров Европы.

«В прошлом году мы создали рабочую группу, которую отправили по лучшим школам мира, чтобы изучить самый современный опыт образовательных центров. Пообщались с архитекторами, с преподавателями школ Европы, чтобы перенять и обобщить лучший опыт. И через 4 месяца из экспертизы выйдет новый проект школы, которую мы начнем в следующем году строить в Солнечном. Она будет не менее креативной, чем эта школа. И там будут внедрены современные формы образовательного процесса», – рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Тут же, в стенах школы «Созвездие», Евгений Куйвашев и председатель совета директоров компании генерального застройщика Солнечного «Форум-групп» Олег Черепанов подписали соглашение о строительстве нового учреждения образования и самого Культурно-образовательного кластера. Отметим, что в кластер, кроме школы войдут Центр художественной гимнастики (объект Универсиады 2023 года), Уральский хореографический колледж и третий в районе детский сад – на 300 мест.

Сейчас проект строительства второй инновационной школы проходит экспертизу, а работы по возведению учебного заведения планируется начать уже в 2021 году, – сообщили представители застройщика.

«Спасибо, что доверили нам пять лет назад этот проект – микрорайон Солнечный, – и все пять лет нас поддерживаете. Я думаю, что эта школа будет гордостью района и города. Здесь мы воспитаем наших Стивов Джобсов, и у наших детей будет прекрасное будущее», – отметил Олег Черепанов.

По проекту, который сейчас проходит экспертизу, в новой школе будут не только образовательные пространства, но и общественный центр, который смогут посещать все жители Солнечного. Здесь будет медиацентр, зоны для разных видов творчества. Для детей создадут кванториум: разнопрофильное пространство для подготовки будущих инженеров, IT-специалистов и так далее. Предполагается, что посещать его смогут и дети из других школ.

Кадры с презентации концепции новой школы Кадры с презентации концепции новой школы Кадры с презентации концепции новой школы Кадры с презентации концепции новой школы Кадры с презентации концепции новой школы Кадры с презентации концепции новой школы Кадры с презентации концепции новой школы Кадры с презентации концепции новой школы Кадры с презентации концепции новой школы

После посещения школы «Созвездие» гости Солнечного прогулялись по улицам микрорайона, убедились, что здесь красиво и безопасно. Евгений Куйвашев неоднократно отметил креативность застройщиков района, на которых сегодня «во многом равняются другие проектировщики и застройщики» Урала.

«Здесь уже создается мощная инфраструктура. В вашем районе будет построен объект Универсиады – Центр художественной гимнастики, где будут проходить игры. Сюда приедут гости более чем из 150 стран мира. Естественно, мы должны как добрая хозяйка прибраться и показать лучшее», – отметил губернатор.

Он также добавил, что в скором времени усовершенствуют и транспортную инфраструктуру. Планируется расширить улицу Лучистую, а также завершить строительство ЕКАДа.

Напомним, Солнечный – самый молодой район Екатеринбурга. Сейчас здесь проживает около 9 тысяч человек, всего планируется построить 1 млн 700 тыс. квадратных метров жилья для 85 тысяч жителей. Сейчас в Солнечном уже работает один детский сад, началось строительство второго. Открыт филиал детской поликлиники.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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