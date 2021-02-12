Проект уникального детского сада в Солнечном поддержал губернатор (ФОТО)

Губернатор Евгений Куйвашев, первый заместитель генерального директора АО «Форум-групп» Сергей Мямин и члены областного правительства обсудили концепцию и планы по возведению нового дошкольного учреждения в Солнечном. Детский сад станет частью создаваемого в районе социально-образовательного кластера. Глава региона поддержал проект.

В здании детского сада планируется создать 12 групп для детей разных возрастов. Помещения будут максимально открытыми, трансформируемыми и многофункциональными. Один из главных принципов – экологичность пространств и их ориентированность на индивидуальные особенности детей. Здание условно будет поделено на 7 независимых блоков. Проектом предусмотрена зона для коррекции и адаптации детей, пространства для занятий физкультурой, музыкой и наукой, появится соляная комната, кулинариум, центр искусств и ремесел. Дошкольное учебное заведение также будет уникальным объектом, как с точки зрения функционального наполнения, так и по архитектурным решениям. Детский сад рассчитан на 300 детей. Реализация проекта при условии прохождения всех необходимых процедур планируется в 2023 году.

В состав кластера, который разместится в районе улицы Лучистой, кроме инновационного детского сада войдут: школа, которая уже негласно получила название «Губернаторский лицей» за активное участие главы региона в создании ее концепции и его поддержке, Центр художественной и эстетической гимнастики, который станет одной из площадок Всемирных студенческих игр 2023 года. «Губернаторский лицей» станет многофункциональным комплексом, рассчитанным на 1 200 учеников, где будет также детский технопарк «Кванториум», коворкинг, художественные и звукозаписывающие студии, а также медиацентр и публичная библиотека, куда будут иметь доступ не только школьники, но и все жители района.

«Жилой район Солнечный быстро растет и развивается. Только за 2020 год в рамках программы «Стимул» здесь построено более 45 тысяч квадратных метров, появилась школа и новые улицы. Серьезным шагом в дальнейшем развитии микрорайона станет создание культурно-образовательного кластера. Это интересный и перспективный проект, который позволяет создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития детей», – сказал на встрече губернатор Евгений Куйвашев.

«Когда на старте мы придумывали идею социально-образовательного кластера, в рамках которого будет реализован проект губернаторского лицея, подразумевалось, что это должно быть комплексное пространство, которое не должно замыкаться на базовую программу образования. Это превратилось в школу, медиацентр, кванториум, хорошие спортобъекты. И построенный на таких же принципах новый современный детский сад», – отметил Сергей Мямин.

Как сообщал «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев и председатель совета директоров компании «Форум-групп» Олег Черепанов 1 сентября прошлого года подписали соглашение о сотрудничестве при создании социально-образовательного кластера в Солнечном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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