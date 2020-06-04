Насмерть засыпавший рабочих грунтом экскаваторщик получил год колонии

В Екатеринбурге вынесен приговор экскаваторщику, по вине которого осенью прошлого года погибли двое рабочих.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, подсудимый вообще не имел права управлять экскаватором, так как у него не было соответствующей водительской категории. Кроме того, прежде он вообще был лишен водительских прав на 3 года за совершение ДТП, в результате которого погибли два человека. Отбыв наказание за это преступление, мужчина вновь сел за руль транспортного средства, устроившись на работу экскаваторщиком.

С учетом этого подсудимому назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ЧП случилось вечером 19 октября 2019 года на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья. Подсудимый управлял экскаватором, который он расположил в непосредственной близости от выемки котлована, где находились работники. Под тяжестью экскаватора обрушился грунт, которым были засыпаны двое коммунальных рабочих, 2000 и 1986 годов рождения. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте происшествия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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