Следователи выясняют, почему двух рабочих насмерть засыпало землей в траншее (ФОТО)

Екатеринбургские правоохранители выясняют обстоятельства гибели рабочих, которых насмерть засыпало землей в траншее. Инцидент произошел накануне вечером на перекрестке улиц Краснолесья и Мехренцева. Как сообщают в СМИ, двое мужчин работали в 10-метровой траншее. В это время от экскаватора, работающего рядом, открепился ковш и упал в траншею, после чего мужчин засыпало землей.

Как стало известно «Новому Дню», траншеи копают здесь все лето – идут работы по прокладке сетей к новым домам, которые со скандалом строят в березовой роще (жители микрорайона регулярно проводят акции протеста против рубки деревьев).

В поиске тел участвовали 29 человек и семь единиц техники, из них 11 сотрудников МЧС и специализированные машины. Оба мужчины погибли, тело последнего было вызволено из траншеи глубокой ночью.

«По данному сообщению о нарушении требований охраны труда следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка. В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета совместно с представителями полиции и МЧС выясняются все обстоятельства инцидента. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев происшествия. Кроме того, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах. Выполняются иные мероприятия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения работ. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – рассказали в следственном комитете по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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