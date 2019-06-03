Суд запретил вырубку деревьев в Березовой роще (ФОТО)

Ленинский районный суд Екатеринбурга решил запретить вырубку любых зеленых насаждений на территории Березовой рощи, там, где ведет строительство застройщик «Атомстройкомплекса».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято как ограничительная мера в иске против ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» – эта компания возводит дома в Березовой роще. Иск подан Помазан И.А., третья сторона – Дом.РФ (ранее АИЖК, прим. ред). Заявитель потребовал признать недействительным результат торгов на право заключения договора аренды земельного участка, в исковом заявлении было указано ходатайство о принятии мер предварительной защиты – запрете любой вырубки для строительства на территории земли, кадастровый номер которой совпадает с местонахождением рощи.

Помощник председателя Ленинского райсуда Людмила Вотинцева подтвердила корреспонденту агентства, что обеспечительные меры были приняты. В материалах «(копия документа имеется в распоряжении РИА «Новый День») также сообщается, что определение суда подлежит немедленному исполнению, а также может быть обжаловано в 15-дневный срок. Выяснить, что будет предпринимать «Атомстройкомплекс», не удалось – телефоны директора по развитию Виктора Ананьева и пресс-службы компании не отвечают.

Добавим, на сегодняшний день в роще уже сданы два дома, три находятся в стадии строительства. Застройщик выиграл у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию конкурс на застройку участка площадью 24 га, ранее принадлежавшего Уральскому отделению РАН. От Березовой рощи, по последним планам застройщика, останется парк на 6 га, который расположится в центре будущего жилого квартала. Часть екатеринбуржцев с планами застройки не согласилась – уже больше года активисты выходят протестовать в надежде спасти рощу от вырубки, которую начал «Атомстройкомплекс».

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

Сотрудник уголовного розыска и его тесть сколотили шайку по угону автомобилей. / На Урале объявлено штормовое предупреждение: из-за града, ливней и сильного ветра. / На мусорном полигоне под Екатеринбургом раздавили 1,5 тонны свежих яблок (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»