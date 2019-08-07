Ленинский суд отказал защитникам Березовой рощи в Краснолесье

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении требований представителю активистов, защищавших Березовую рощу в микрорайоне Краснолесье.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда. Между тем активисты не намерены отступать и планируют подать апелляцию.

Напомним, иск от имени активистов подал адвокат Иван Помазан, ответчиком выступил «Специализированный застройщик «Краснолесье» – эта компания возводит дома в Березовой роще. Истец потребовал признать недействительным результат торгов на право заключения договора аренды земельного участка, а также заявил ходатайство о принятии мер предварительной защиты – запрете любой вырубки на месте рощи. В начале июня Ленинский райсуд удовлетворил его, но затем в деле был объявлен перерыв, а в июле сообщили, что оно будет рассматриваться с самого начала – в связи с вступлением в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Напомним, от Березовой рощи, по последним планам застройщика, останется парк в 6 га, который расположится в центре будущего жилого квартала. Часть екатеринбуржцев с планами застройки не согласилась – уже больше года активисты выходят протестовать в надежде спасти рощу от вырубки, которую начал застройщик.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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