Слух дня: Ананьев-старший вернулся в Екатеринбург – обсуждается продажа «Атомстройкомплекса»

Бизнес Екатеринбурга обсуждает информацию: владелец «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, который последние годы предпочитал жить за границей, вернулся в Екатеринбург.

Поговаривают, что он будет здесь безотрывно вплоть до Дня строителя, который отмечается в середине августа. Будет разгребать проблемы бизнеса, которые накопились в связи с деятельностью его сына Виктора Ананьева и других управленцев.

Есть информация, что с Ананьевым-старшим ведутся переговоры о покупке бизнеса с дисконтом. Репутационные потери, которые «Атомстройкомплекс» уже понес или может понести, косвенно говорят о том, что на бизнес идет давление с целью уменьшения его стоимости, уточняют слухмейкеры. Однако актив, даже не смотря на проблемы, продолжает оставаться интересным – в первую очередь заводами по производству плитки, арматуры, бетона и прочего. Кроме того, еще со времен Чернецкого у Ананьевых остались «вкусные» участки земли в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

В Красноуфимске была найдена мертвой мать троих детей. / Гастроли Куйвашева и его команды в поддержку «Экспо-2025» потянули на 180 млн рублей (ДОКУМЕНТ). / Сторонников Навального вызвали в прокуратуру из-за подготовки митинга против Куйвашева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»