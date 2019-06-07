Застройщики ищут заказчика скандального ролика о связях «Атомстройкомплекса» и протеста на Драме

Накануне в социальных сетях начали распространять видеоролик под названием «Не допустим вырубку березовой рощи в Екатеринбурге».

Опубликован он был еще 4 июня на канале «Зеленая роща» в YouTube. «Именно компания «Атомстройкомплекс» разогревала ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге, а под шумок митингов вырубала березовую рощу под застройку района Академический, игнорируя менее бурные протесты местных жителей. Они умудряются, нарушая все законы, строить жилье в водоохранной зоне. Удивительно только, как «Атомстройкомплекс» получает разрешения под такое строительство? Может, уже пора правоохранительным органам обратить на это внимание», – сказано в описании к видео.

У канала, кстати, только 85 подписчиков, других роликов нет, а указанное видео набрало чуть больше 50 тысяч просмотров и десятки негативных комментариев. Но не по поводу сказанного за кадром, а в адрес заказчиков: «На правдоподобный сценарий, видимо, денег не хватило у авторов ролика», «Заказуха 100%», «А откуда деньги на рекламу, на этот продакшн? Выясняйте свои вопросы в кабинетах, зачем народ впутываете?» и так далее.

Предположительно, исполнителями выступила студия My Duck Vision, прославившаяся в интернете после пародии на ролик «Феерическая расстановка точек». Студия делает проекты под заказ. «Идеи приходят нам в голову прямиком из космоса. Хотите крутой вирусный проект? Гоу в личку», – говорится на канале студии.

Создают проекты, в основном, четыре человека: Юрий Дегтярев, Артур Гальченко, Тимур Константинов и Татьяна Ананьева. Те, кто посмотрел ролик от канала «Зеленая роща», отмечают, что стиль видео – коллажи, нагнетающая напряжение музыкальная подложка и закадровый голос – действительно очень похожи на то, что делает My Duck Vision.

В ролике «Атомстройкомплекс» обвиняют в управлении протестом по поводу строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра и противопоставляют компанию Валерия Ананьева холдингу УГМК и Андрею Козицыну.

«Крупный бизнес не любит никто. Для власти он – дойная корова, для простых горожан – предмет зависти и источник неудобств, для других корпораций – соперник в борьбе за место под солнцем. Поэтому лучшее, на что может рассчитывать крупная корпорация без миллиардных вложений в пиар – это равнодушие. Но есть также способы сформировать устойчивое ядро сторонников корпорации, готовых искренне защищать ее от любых нападок.

Самый простой способ – начать эту корпорацию мочить. Отрядами дуболомных ботов, профессиональными общественницами Сапрыкиными, Иннокентиями Викторовичами Шереметами и вот такими вот чернушными роликами. Топорная работа приводит к тому, что ранее равнодушные люди переходят на сторону побиваемых. Тем более, когда в историю приплетают битву за сквер. Она ведь для многих стала вопросом принципа. После таких заходов даже реальные претензии к корпорации от реальных уральцев переходят в разряд «опять чернушники пайку отрабатывают». На месте «Атомстройкомплекса» я бы создателям подобных историй платил», – пишет в своем фейсбуке екатеринбургский пиарщик Платон Маматов.

При этом в УГМК официально заявляют, что к ролику не имеют отношения, а неофициально уточняют, что не стали бы работать так топорно. То же говорят и в «Атомстройкомплексе», поскольку компанию начали подозревать в многоходовке – выпустить откровенно заказное видео, чтобы получить обратный эффект, о котором пишет Маматов. Так или иначе, пока поисками заказчика скандального ролика застройщики занимаются собственными силами, однако не исключают, что обратятся в правоохранительные органы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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