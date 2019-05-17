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Пятница, 17 мая 2019, 17:19 мск

Новости Екатеринбург

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Защитники Березовой рощи собирают подписи против вырубки (ФОТО)

Защитники Березовой рощи собирают подписи за сохранение деревьев в зеленой зоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты установили мобильный пункт сбора подписей за сохранение Березовой рощи. Накануне у офиса «Атомстройкомплекса» общественница провела одиночный пикет с требованием остановить застройку. Напомним, жители Екатеринбурга уже больше года выходят протестовать в надежде спасти рощу от вырубки, которую начал «Атомстройкомплекс».

Застройщик выиграл у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию конкурс на застройку участка площадью 24 га, ранее принадлежавшего Уральскому отделению РАН. От Березовой рощи, по последним планам застройщика, останется парк на 6 га, который расположится в центре будущего жилого квартала. Часть екатеринбуржцев с планами застройки не согласилась и до сих пор пытается остановить вырубку деревьев.

Екатеринбург, служба информации

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