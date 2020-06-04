У уральского полпреда родилась дочь

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и его супруга Светлана сегодня принимают поздравления – у них родилась дочь. Имя девочки еще неизвестно.
В семье Цукановых также воспитывают сына, которого, как отца и деда, назвали Николаем. Мальчику восемь лет.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 04.06.20
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