У уральского полпреда родилась дочь

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и его супруга Светлана сегодня принимают поздравления – у них родилась дочь. Имя девочки еще неизвестно.

В семье Цукановых также воспитывают сына, которого, как отца и деда, назвали Николаем. Мальчику восемь лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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