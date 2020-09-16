Цуканов рассказал, как выбирал имя дочке: «Предлагал жене назвать Екатериной, раз в Екатеринбурге родилась»

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов сегодня на встрече с главредами СМИ рассказал, как выбирал имя дочке. «Жене предлагал Екатериной назвать, раз уж родилась в Екатеринбурге. Но в итоге решили назвать Мария – в честь бабушки. Слава богу, все хорошо», – сказал он.

Напомним, девочка появилась на свет в начале июня. Светлана и Николай Цукановы также воспитывают сына, ему восемь лет, его назвали Николаем, как отца и деда.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

Досрочное голосование по довыборам в ЕГД стартует 11 ноября. / Цуканов: «Если после выборов мэра Екатеринбург начнет развиваться как Сингапур, я первый проголосую». / Полпред: «Свердловская экономика работает на обеспечение прибыли банков». Читать дальше

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