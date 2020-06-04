В детских садах Екатеринбурга, Арамили и Нижнего Тагила выявлены случаи коронавируса

В дежурных группах детских садов Екатеринбурга, Арамили и Нижнего Тагила были выявлены случаи заражения коронавирусом среди сотрудников и детей. В группах введен карантин, проводятся постконтактные тестирования.

Как пояснили «Новому Дню» в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса, все случаи заражения были в разное время. Конкретно называть номера детских садов и количество заразившихся в штабе не стали.

«Такие случаи зафиксированы в разное время в Нижнем Тагиле, Арамили, Екатеринбурге. Безопасности воспитанников детских садов в период эпидемии уделяется повышенное внимание. Все дети находится под медицинским наблюдением, в группах неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические правила. Эти решения уже показали свою эффективность, – сообщили в оперштабе. – Так, в Арамили ребенок, у которого позже был подтвержден Covid-19, не прошел утренний фильтр из-за симптомов ОРВИ и был отправлен с родителями домой – до прихода лечащего врача. Это позволило не допустить заноса инфекции в детский сад».

В первую очередь после выявления больного коронавирусом детский сад сообщает в Роспотребнадзор. Санитарные врачи вводят карантин в садике, проводит тестирование для всех контактных лиц, дезинфекцию помещений сада. Выявленные больные и контактные лица изолируются.

«К сожалению, в условиях распространения коронавирусной инфекции, гарантировать 100-процентную защиту детей и персонала от Covid-19 невозможно. Однако к этому прилагаются максимальные усилия», – добавили в оперштабе.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга подтвердили случаи заболеваний среди сотрудников и детей из дежурных групп, но тоже не назвали концертных цифр.

«Среди работников детских садов, на базе которых открыты дежурные группы, детей и их родителей имеются как заболевшие, так и контактные люди. Но детские сады ведут строгий мониторинг по профилактике заболевания – осмотр всех людей, приходящих в детский сад, с измерением температуры и обработкой кожных покровов рук дезинфицирующим средством – так и мониторинг контактных людей. Контактные работники детсадов и дети наблюдаются врачами по месту жительства. Лица с подтвержденным диагнозом находятся на больничных.

Детские сады тесно взаимодействуют с сотрудниками Роспотребнадзора и исполняют их требования», – сообщили в департаменте.

Напомним, 23 мая на карантин были закрыты два детских сада в Нижнем Тагиле. У медсестры, которая в них работает, обнаружили коронавирус. У детей взяли анализы, повторно их проведут через две недели. В помещении сделали санобработку.

Как ранее уже писал «Новый День» профилактического тестирования на коронавирус среди сотрудников детсадов не проводится.

«Сотрудники детских садов пока не входят в группы, проходящие обязательные тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Они могут быть протестированы как лица, попавшие в одну из категорий, тестируемых на Covid-19 по показаниям, например, в случае контакта с заболевшим», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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