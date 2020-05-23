В Нижнем Тагиле на карантин закрыли детские сады из-за коронавируса у сотрудника

В Нижнем Тагиле на карантин закрыли два детских сада. У медсестры, которая в них работает, обнаружили коронавирус. Начальник управления образования города Татьяна Удинцева рассказала, что по предписанию Роспотребнадзора на две недели закрыт садик № 198 на улице Зари, 101. Об этом сообщает «Тагил-сити»/

У детей взяли анализы, повторно их проведут через две недели. В помещении устроили санобработку. АН «Между строк» со ссылкой на региональный оперштаб пишет, что по этой же причине карантин ввели еще в одном детском саду, который входит в то же структурное подразделение, что и первый. Всего протестировали 116 человек – это дети, посещавшие детсады и сотрудники. К этому моменту данных об обнаружении вируса у кого-то из них нет.

В Нижнем Тагиле, как и в Екатеринбурге, открываются дежурные группы в детсадах. И их сотрудников тестировать на коронавирус не будут. «Сотрудники детских садов пока не входят в группы, проходящие обязательные тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Они могут быть протестированы как лица, попавшие в одну из категорий, тестируемых на COVID-19 по показаниям, например, в случае контакта с заболевшим», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Нижний Тагил, Елена Иванова

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