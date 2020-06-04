В Екатеринбурге ищут пропавшую 17-летнюю девушку (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции № 4 разыскивают пропавшую Ирину Бухтиярову. Девушке 17 лет. Вечером 31 мая, в воскресенье, она ушла на прогулку и не вернулась домой. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы – рост 165-168 см, плотного телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие. «Если вы располагаете информацией о местонахождении девочки, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам +7 (343) 356-44-35 или +7 (343) 356-42-04», – сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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