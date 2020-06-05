Девушка, пропавшая 31 мая, нашлась: она была со знакомым

В Екатеринбурге нашлась 17-летняя девушка, которая 31 мая ушла на прогулку и не вернулась.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, полицейские нашли девушку вчера в 21:40 в микрорайоне Академическом и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. Подросток объяснила, что четыре дня провела в компании знакомого, а из дома ушла после ссоры с опекуном (бабушкой).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

Спасатели признали безопасным только один пляж в Свердловской области. / На ЖБИ и в Березовском на две недели отключат горячую воду. / Режиссер театра: «Шахматная рассадка» превратит наше искусство в суррогат, имитацию, мертвую материю». Авторская колонка режиссера Михаила Бычкова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»