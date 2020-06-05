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Пятница, 5 июня 2020, 10:04 мск

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Девушка, пропавшая 31 мая, нашлась: она была со знакомым

В Екатеринбурге нашлась 17-летняя девушка, которая 31 мая ушла на прогулку и не вернулась.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, полицейские нашли девушку вчера в 21:40 в микрорайоне Академическом и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. Подросток объяснила, что четыре дня провела в компании знакомого, а из дома ушла после ссоры с опекуном (бабушкой).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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