За время самоизоляции число посылок, доставленных на дом, выросло в 5 раз

За период самоизоляции уральцы стали намного чаще получать посылки с доставкой на дом. Только в мае 2020 года уральские почтальоны вручили на дому порядка 30 тысяч мелких пакетов, что в 5 раз больше, чем в марте. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном представительстве «Почты России».

Заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом можно на сайте компании и в мобильном приложении. Почтальон с утра собирает с электронных ресурсов заявки на доставку, делает предварительный обзвон клиентов об удобном времени вручения и уходит в доставку. В центральном районе Екатеринбурга и в микрорайоне Академическом, где услуга наиболее востребована, почтальонам в помощь выделяется автотранспорт. Благодаря этому, несмотря на кратный рост числа обращений, 75% отправлений почтальоны и курьеры доставляют на следующий день после оформления заказа, остальные – через день. В настоящее время производительность одного почтальона по вручению посылок на дому достигает 30 штук в день.

В конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции «Почта России» в два раза снизила стоимость доставки посылок свыше 2 кг и продлила срок хранения посылок в отделениях до 60 дней.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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