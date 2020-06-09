На таможне застряли тысячи посылок из интернет-магазинов

Новые правила таможенного оформления посылок спровоцировали задержки в доставке отправлений из иностранных интернет-магазинов. Курьерские компании говорят, что программное обеспечение для оформления работает с перебоями. Усугубляется проблема увеличением числа посылок – в условиях самоизоляции люди стали делать больше онлайн-заказов.

О задержке грузов на таможне говорится в письме, направленном Ассоциацией экспресс-перевозчиков (АСЭП) в адрес главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина. Сроки оформления экспресс-грузов значительно увеличились, начиная с 1 февраля, пишет Forbes.

Причина задержек – вступление в силу нового приказа ФТС, сократившего число посылок, которые оформляются в одной электронной декларации, с 500 до 100 отправлений. В результате таможенники тратят в несколько раз больше времени на выпуск крупных партий грузов.

IT-система таможни, согласно приказу, также регистрирует паспортные данные и ИНН получателя товара. Однако новое программное обеспечение работает с постоянными сбоями: программа медленно сверяет паспорта, «не видит» зарегистрированную декларацию, либо видит и выпускает, но таможенный представитель не получает эту информацию, и не может забрать товар со склада.

Из-за технических сбоев в базах данных госорганов в конце мая на складах застряли тысячи таких покупок, оценивает ассоциация перевозчиков. К данному моменту большая часть посылок прошла проверку и была отправлена получателям. Однако сбой может произойти вновь, поэтому сложно оценить число грузов, которые в моменте задержаны на складах временного хранения, а также сроки их доставки, указывают в АСЭП.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.20

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