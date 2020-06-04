В Первоуральске главный врач городской больницы покинул свой пост. Николай Шайдуров рассказал «Новому Дню», что на данной должности он проработал уже 35 лет.

«Да, я не являюсь главным врачом с 26 мая. Я посчитал, что прошло время и надо уйти. Пора было когда-то это прекратить. Покинул пост по своей воле. Сейчас я занимаю должность заместителя главного врача по организации медицинской деятельности», – сказал Николай Григорьевич. Должность исполняющего обязанности главного врача занимает его зам – Ольга Семакова. 8 июня в городской больнице Первоуральска представят нового главврача.

Напомним, чуть меньше года назад «Новый День» делал материал о главной больнице Первоуральска – после инцидента с пенсионеркой, которая сбежала из медучреждения с переломом позвоночника. Женщина пожаловалась на нечеловеческие условия содержания в палате. После публикаций СМИ, в медучреждение нагрянул с проверкой главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган. После его визита помещения больницы для пациентов отремонтировали.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 04.06.20

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