Вслед за главой Тугулыма под следствие попал его заместитель

Вслед за главой Тугулыма Сергеем Селивановым, арестованным по подозрению в получении взятки, попал под следствие его заместитель Сергей Уткин.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, в отношении замглавы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, летом 2015 года подозреваемый лично получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры за помощь в получении платы за фактически невыполненные работы. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавляет, что выявили и изобличили чиновника сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. «Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел передали для рассмотрения нашим коллегам в региональном СКР. Фактура оказалась достаточно веской, криминальная история закончилась возбуждением уголовного дела», – отметил Горелых.

Напомним, ранее под следствие угодил 58-летний глава Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвиняют в том, что за три года он получил от своей подчиненной около 2 миллионов рублей за общее покровительство по службе и ежегодное продление трудового контракта. Сейчас Селиванов находится под домашним арестом до 9 июня.

Тугулым, Елена Владимирова

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