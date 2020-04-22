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Среда, 22 апреля 2020, 15:09 мск

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Обвиняемый во взятке мэр выпущен из СИЗО под домашний арест

Глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, отпущен из СИЗО под домашний арест. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял сегодня Свердловский областной суд.

Под домашним арестом Селиванов пробудет до 9 июня. Дома ему запрещено общаться с фигурантами и свидетелями по его уголовному делу, получать и отправлять почту, пользоваться интернетом. По телефону он может общаться только в случае необходимости с врачами, пожарными, полицией, следователем.

Напомним, 58-летний мэр обвиняется в том, что в 2016 году он потребовал от подчиненной – директора МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» платить ему за общее покровительство по службе, ежегодное продление трудового контракта и увеличение объёма финансирования учреждения. За три года он, по версии следствия, получил от нее около 2 миллионов рублей. Главе Тугулыма грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее суд заключил его под стражу до 10 июня включительно.

Тугулым, Евгения Вирачева

Тугулым. Другие новости 22.04.20

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