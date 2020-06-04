Директор школы покинет пост из-за учеников, потушивших Вечный огонь

Несколько дней назад в Нижнем Тагиле подростки затушили Вечный огонь, вылив на него воду из бутылки. Инцидент попал на видео, и хулиганов быстро нашли. Ими оказались два семиклассника из школы № 4. Через некоторое время стало известно, что директор образовательного учреждения Владимир Саламатов, который проработал в школе 30 лет, покидает свой пост. На портале Change.org появилась петиция в защиту педагога, которому, по данным авторов письма в поддержку Саламатова, «предложено расторгнуть трудовой договор».

«Владимир Игоревич успешно справляется со своими обязанностями с 1989 года по нынешний день. Для коллег он является образцом справедливости, честности и благородства. Он отличный руководитель, хозяйственник, чуткий и внимательный человек. После инцидента с директором школы Владимиром Саламатовым, по словам его коллег, состоялся серьезный разговор. В управлении образования Нижнего Тагила мужчину попросили написать заявление об уходе с поста руководителя учреждения по собственному желанию или по соглашению сторон. Учителя школы сочли такое наказание излишне суровым и несправедливым, поэтому выступили против увольнения Владимира Саламатова», – говорится в петиции на имя главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Также в поддержку Саламатова записали видео его коллеги. «Вечный огонь на площади Славы уже не в первый раз становится жертвой игр подростков. Но еще ни разу к директорам образовательных учреждений не применялось такое суровое наказание, как увольнение», – сказано в письме.

При этом в управлении образования Нижнего Тагила заявили, что не собирались увольнять Саламатова за проступок школьников, а он сам хотел покинуть пост еще до инцидента. «Директор школы № 4 Владимир Саламатов еще до инцидента, произошедшего с учениками данного учебного заведения, заявил о своем намерении завершить свою трудовую деятельность в должности директора школы, более того, предложил кандидатуру преемника», – цитирует пресс-служба мэрии главу гороно Татьяну Удинцеву.

Защитники директора школы считают, что это недостоверная информация, и просят у руководства города сохранить кресло руководителя образовательного учреждения за Саламатовым. Сам он, как пишет издание «Все новости», также опроверг информацию гороно и не собирается уходить, по крайней мере, пока не закончатся все проверки.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 04.06.20

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