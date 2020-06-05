В минобре рассказали о ситуации с директором школы, которого могут уволить из-за учеников, затушивших Вечный огонь

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проводит проверку инцидента, связанного со школой № 4 в Нижнем Тагиле. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе минобразования региона. Напомним, в конце мая двое подростков, ученики этой школы, потушили Вечный огонь на одной из городских площадей.

«Это стандартная практика, применяемая в подобных случаях. Какие-либо выводы на сегодняшний день делать преждевременно. Такие действия, как решение об отстранении от должности руководителя образовательного учреждения должны быть взвешенными, поэтому на данный момент речь об увольнении директора школы № 4 не идет», – сказали «Новому Дню» в министерстве.

В конце мая двое парней вылили на Вечный огонь бутылку воды, и тот погас. Все происходящее попало на камеру, и подростков быстро нашли. Ими оказались два мальчика, ученика седьмого класса школы № 4. Одному из них 13 лет, а другому – 14. По информации ГУ МВД России по Свердловской области, родителей школьников могут привлечь по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. Также в полиции обещали провести профилактику с учениками и учителями школы №4. Ответственность, по некоторым данным, грозит и директору школы Владимиру Саламатову, который занимает этот пост вот уже 30 лет.

Как уже писал «Новый День», на портале Change.org появилась петиция в защиту педагога, которому, по данным авторов письма в поддержку Саламатова, «предложено расторгнуть трудовой договор». Сам директор также подтвердил тагильским СМИ, что в управлении образования мэрии Нижнего Тагила ему предложили уйти с должности из-за этой ситуации. За Саламатова вступились коллеги и горожане. В гороно, в свою очередь, опровергли, что хотят уволить его, сообщив, что тот собирался покинуть кресло директора школы сам – еще до инцидента. Защитники директора школы считают, что заявление управления образования – это недостоверная информация, и просят у руководства города сохранить кресло руководителя образовательного учреждения за Саламатовым. Сам он, как пишет издание «Все новости», также опроверг информацию гороно и не собирается уходить, по крайней мере, пока не закончатся все проверки.

Ситуацию также прокомментировал мэр города Владислав Пинаев. «Решение будет принято. Сейчас идет проверка министерства образования: какая работа велась в школе, какие мероприятия проводились. Пока ему никто ничего не говорил. Работодатель в лице управления образования вправе не продлять трудовой договор, сочтут должным – продлят, – приводит его слова издание «Все новости». – Надо посмотреть, какая работа действительно велась. Никто не снимал ответственности за патриотическую подготовку в школе. Это вне зависимости от того, что сейчас дистанционное обучение. Есть обязанности, есть заместитель, который за это направление непосредственно отвечал».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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