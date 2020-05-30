В Нижнем Тагиле в связи с инцидентом у Вечного огня возбуждено уголовное дело по статье «вандализм»

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области. Напомним, вчера вечером два неизвестных молодых человека, возможно, несовершеннолетних, подошли к пьедесталу Вечного огня на аллее Славы, и один из них погасил пламя, вылив на него воду из бутылки. По данным мэрии Нижнего Тагила, Вечный огонь уже снова зажжен.

Наказание по статье «вандализм» в ч.1 (осквернение и порча зданий и сооружений) довольно мягкое – штраф или исправительные работы. Но если будет доказано, что деяние совершено группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, – то это уже лишение свободы на срок до трех лет.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 30.05.20

Полицейские применили оружие против дебошира, изрубившего топором дверь соседей. / Екатеринбуржцы открыли купальный сезон в Историческом сквере (ВИДЕО). / Прокуратура ищет подростков, осквернивших Вечный огонь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»