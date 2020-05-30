Прокуратура ищет подростков, осквернивших Вечный огонь

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила ищет подростков, причастных к осквернению Вечного огня на площади Славы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, вчера двое пока неустановленных молодых людей подошли к пьедесталу и потушили Вечный огонь, вылив на него бутылку воды. По данным мэрии Нижнего Тагила, Вечный огонь уже снова зажжен.

Прокуратура взяла на контроль установление лиц, которые могут быть причастны к данному происшествию. Проверку контролирует лично прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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