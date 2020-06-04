В Екатеринбурге вывели из эксплуатации устаревшую ТЭЦ, переключив тепловую нагрузку на современную Академическую ТЭЦ (ВИДЕО)

Компания «Т Плюс» завершила работы по оптимизации теплоэлектроцентралей на Юго-Западе Екатеринбурга. Насосные Академической ТЭЦ и ТЭЦ-19 на Вторчермете объединили с помощью тепловой магистрали. Это позволило закрыть устаревшую электростанцию. Сейчас масштабный проект уже завершен, идут режимно-наладочные испытания. Новый теплосетевой комплекс начнет работать уже в следующем отопительном сезоне.

Новый теплосетевой комплекс в Екатеринбурге

«Основные задачи этого проекта – оптимизация тепловой нагрузки и перенос ее с менее эффективного источника ТЭЦ-19 на более эффективный – ТЭЦ «Академическая». Вторая задача – покрыть перспективные нагрузки Академического района за счет перераспределения тепловых потоков внутри станции. Третья задача – за счет нового бакового хозяйства обеспечить резерв воды в юго-западной части города в объеме до 6 тысяч тонн», – рассказал технический директор ТЭЦ «Академическая» Андрей Семенов. Станция будет питать Академический, Юго-Западный районы, УНЦ и Вторчермет.

До этого за подачу тепла и горячей воды на Вторчермете отвечала ТЭЦ-19, которую построили в 1961 году и которая уже морально и физически устарела.

Здесь построили две новых насосных и соединили их тепломагистралью. Обе насосные станции полностью автоматизированы, все параметры оборудования передаются на диспетчерский пункт, контроль и управление ведутся дистанционно.

«В пятницу мы должны закончить комплексное опробование и получить заключение. Насосная продолжает работать, перерыва в горячем водоснабжении не было. Устаревшая ТЭЦ закрыта с 5 мая. Потребители почувствовали, что улучшился гидравлический режим, температурный режим в микрорайоне Вторчермет. Для потребителей только одни плюсы», – добавил начальник седьмого района тепловых сетей ЕТК Олфат Талипов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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