Замминистра энергетики РФ посетил ТЭЦ «Академическую» и оценил «цифрового двойника»: «Такого нет нигде в России» (ФОТО)

Заместитель министра энергетики России Петр Бобылев побывал в Екатеринбурге, где посетил самую современную ТЭЦ «Академическую», построенную по мировым стандартам. Там представителю Минэнерго презентовали «цифрового двойника» – систему автоматизированного управления теплоснабжением Екатеринбурга, внедренную год назад. Петр Бобылев оценил тот факт, что повреждаемость теплосетей за этот период снизилась на 10%, а горячую воду во время опрессовок теперь можно не отключать. «Такого нет нигде в России», – резюмировал чиновник.

Презентация проходила на ТЭЦ «Академическая», где расположен мобильный щит управления централизованной системой теплоснабжения Екатеринбурга – «цифровым двойником». Система заработала в городе год назад, в декабре 2020 года. «Цифровой двойник» охватывает всю сетевую инфраструктуру, автоматически контролирует ее работу и выстраивает оптимальные режимы. В рамках проекта также выполнена автоматизация 388 центральных тепловых пунктов – теперь они управляются автоматически, – создана единая интеллектуальная система учета тепловой энергии, модернизированы насосные станции. В реализацию проекта на данном этапе «Т Плюс» инвестировал 1,5 миллиарда рублей.

Заместителю министра энергетики России Петру Бобылеву рассказали, что за год работы «цифрового двойника» качество поставляемых ресурсов выросло, а число повреждений тепловых сетей снизилось на 10%, на 1,5% сократились и тепловые потери. Кроме того, впервые этим летом во время опрессовок в квартирах екатеринбуржцев не отключали горячую воду.

«Мы всегда поддерживаем начинания энергокомпаний в части повышения качества снабжения жителей теплом и электричеством. Проект «Т Плюс» стал пилотным: такого нет нигде. И проект действительно крайне актуальный, – отметил Петр Бобылев. – Мы во всех городах сталкиваемся с жалобами, когда одним холодно, другим жарко, а система доставки тепла от станции до УК слишком инерционна и ее очень трудно диспетчеризировать. Существуют проблемы отключений горячей воды на период опрессовок, медленный заход в отопительный сезон. Автоматизированная система управления позволяет быстро реагировать на любые всплески и показала высокую результативность в части повышения энергоэффективности и качества поставляемых ресурсов. Минэнерго прорабатывает вопрос распространения опыта «Т Плюс» в рамках государственной поддержки с использованием механизма цифровизации сферы теплоснабжения».

В этом году «Т Плюс» продолжит цифровизацию теплового узла Екатеринбурга и направит еще 26 миллионов рублей на модернизацию 28 центральных тепловых пунктов: они будут полностью автоматизированы. Кроме того, энергетики установят современное оборудование, которое повысит технологичность и надежность теплоснабжения жителей разных районов города.

До 2024 года интеллектуальное управление теплоснабжением будет внедрено во всех 16 регионах присутствия компании. Инвестиции составят 42 миллиарда рублей, из которых 30 миллиардов – собственные, а 12 – льготный целевой кредит ВЭБ.РФ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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