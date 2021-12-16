Цифровизация теплосети в Екатеринбурге сократила вредные выбросы в атмосферу

Перевод теплосети Екатеринбурга на систему «цифровой двойник» позволило сократить количество вредных выбросов в атмосферу, сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. В планах компании реализация и других программ, которые позволят сократить влияние на экологию и климат.

По словам Вагнера, экологичность является одной из составляющих новой стратегии «Т Плюс» до 2032 года. Документ сейчас активно обсуждается советом директоров, принять стратегию планируют в начале 2022 года.

«Для нас тема экологии важна, потому что мы из-за огромных территорий присутствия являемся одним из крупнейших в России сжигателей газа, как следствие, – загрязнителем окружающей среды. Другое дело, что мы сжигаем качественнее других и стараемся сокращать свое влияние на экологию, – рассказал генеральный директор ПАО «Т Плюс» на итоговой годовой пресс-конференции. – Мы сделали уже много на эту тему. В Воркуте завершаем проект газификации, в Коми – в процессе. Когда эти проекты завершим, мы приблизимся к нулю в плане сжигания угля на предприятиях компании. Кроме того, в компании существует масса наработок и программ по сокращению влияния на экологию».

Екатеринбург Андрей Вагнер назвал одним из лидеров среди городов присутствия, где уже удалось значительно сократить выброс вредных веществ. Только за 2021 год выбросы сократились на 52 тысячи тонн. В том числе это стало возможным благодаря внедрению цифрового двойника – автоматизированной системы управления всеми теплосетями города.

«Цифровизация теплоузла в Екатеринбурге сильно влияет на снижение выбросов. Благодаря централизированному управлению идет упорядочение процессов сжигания газа, контроль температуры и давления – все это в совокупности серьезно снижает количество выбросов», – отметил Вагнер.

Директор ПАО «Т Плюс» напомнил также, что Екатеринбург был пилотным городом, который перешел на ДМП (программа модернизации тепловой энергетики), парогазовые блоки и так далее.

«В Екатеринбурге мы приближаемся к финишной фазе оптимизации узла по влиянию на экологию. Для нас такие комплексные решения на территории являются целевыми. Будем включать их в повестку компании в дальнейшем», – заключил Вагнер.

Напомним, ранее «цифрового двойника» в Екатеринбурге оценил замминистра энергетики России Петр Бобылев. Он отметил, что повреждаемость теплосетей за время работы системы снизилась на 10%, а во время опрессовок в этом году впервые не отключали горячую воду.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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