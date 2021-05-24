Опрессовки без отключения горячей воды в будущем станут нормой

В Екатеринбурге первый этап опрессовок в этом году впервые прошел без отключения горячей воды у потребителей. Последующие три этапа энергетики постараются провести точно так же – это позволит сделать система «Умный город».

Напомним, первый этап опрессовок в Екатеринбурге прошел с 18 по 21 мая. И впервые в этом году горячую воду в домах не отключали, за некоторым исключением, когда такое решение принимали управляющие компании. Это позволила сделать система «Умный город», которую ПАО «Т Плюс» внедрило в Екатеринбурге в конце 2020 года: она онлайн следит за состоянием всех теплосетей.

«На прошлой неделе мы провели четыре серии гидравлических испытаний обратных трубопроводов. И это был первый год, когда мы не расхолаживали источники и не прекращали ГВС потребителей. Это стало возможным только после внедрения «Умного города». Когда мы проводим гидравлические испытания обратного трубопровода, нужен четкий контроль за изменением давления подачи, чтобы волна давления не попала в трубопровод, который используется для горячего водоснабжения. И четыре дня испытаний показали, что наши задумки осуществились. Под контролем «Умного города» все прошло хорошо, повышения давления не было», – рассказал исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК, входит в ПАО «Т Плюс») Андрей Шмельков.

Воду, по данным «Т Плюс», отключили некоторые управляющие компании, где не поверили в успешность прохождения испытаний под онлайн-контролем. Названия УК энергетики пока говорить не стали, но пообещали, что обнародуют их, если во время следующего этапа опрессовок (с 8 по 11 июня) вода вновь пропадет у горожан.

Директор Свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин добавил, что в будущем екатеринбуржцы вообще не будут знать о том, что в данный момент проходят опрессовки.

«Например, локальные опрессовки у нас проходят постоянно – сотни в год. Но ведь никто о них не знает. Наша задача сделать так же – чтобы и во время масштабных гидравлических испытаний потребители не замечали этого», – заявил Владимир Бусоргин.

Напомним, система «Умный город» была внедрена «Т Плюс» в 2020 году. Екатеринбург стал первым городом в России, где появился такой «цифровой двойник» теплосистемы. Он позволяет в режиме онлайн замечать неполадки в системе, утечки и так далее. Генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер рассказал, что окончательно «Умный город» заработает в Екатеринбурге к новому отопительному сезону. В дальнейшем энергетики планируют переносить опыт уральской столицы в другие города: на цифровизацию объектов «Т Плюс» по всей России выделено более 42 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

Полпред Якушев предложил изобразить на российских деньгах ямальских оленей, Сабетту и Тобольский Кремль. / На Среднем Урале выявили меньше ста случаев Covid-19 за сутки. / СМИ: новым директором ЦПКиО станет экс-глава МФЦ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»