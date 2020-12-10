В Екатеринбурге презентовали первую в России цифровую систему теплоснабжения (ФОТО)

Компания «Т Плюс» презентовала в Екатеринбурге цифровую систему «Умный город», которая позволяет управлять теплоснабжением мегаполиса в режиме онлайн. Такой проект реализуется в России впервые. Цифровой двойник, или АСУТ, вывел работу энергетиков на новый уровень: теперь программа сама реагирует на изменения погодных условий и устанавливает нужную температуру для теплоносителя в батареях, а также ведет дистанционный мониторинг неполадок в теплосети. Для жителей города это означает, что в их домах всегда будет комфортная температура.

Реализация проекта началась в 2018 году с автоматизации центральных тепловых пунктов города. На сегодняшний день полностью автоматизированы 388 ЦТП и внедрена автоматика на насосных станциях. Всю инфраструктуру объединяет электронная программа «Термис», которая каждые полчаса обновляет данные о потреблении тепла. В результате диспетчеры получают параметры оборудования в реальном времени – это позволяет и вовремя заметить утечки, и устранить перекосы в отоплении домов, рассказал исполнительный директор ЕТК (входит в ПАО «Т Плюс») Андрей Шмельков.

«Здесь есть огромные резервы для оптимизации тепловых потерь, электроэнергии и прочих затрат. Я занимаюсь этой системой уже второй год, и у меня такое ощущение, что раньше мы ходили по черной комнате с завязанными глазами, а сейчас увидели свет», – привел он пример.

Генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер считает, что компания к 2024 году может стать самой высокотехнологичной в стране. Только на первый этап внедрения «Умного города» было потрачено 5 миллиардов рублей, планируется вложить в цифровизацию объектов еще 42 миллиарда рублей. Следующим этапом станет оцифровка электростанций, а далее – всего теплового узла Екатеринбурга. В ближайшие два года компания планирует перенести наработанные в уральской столице практики в другие города присутствия. В «Т Плюс» оценивают, что экономическая выгода от цифровизации составит 6-7 миллиардов в год за счет сокращения тепловых потерь. Вагнер также отметил, что екатеринбуржцы уже в этом году смогли ощутить эффект от работы АСУТ: осенний запуск тепла в городе прошел всего за пять дней, хотя раньше процесс занимал до двух недель.

«Мы рады, что Екатеринбург выступает локомотивом большой страны. Это очень важный проект для города. Мы запускает отопление в более короткий срок, растет эффективность ЕТК, а это фактор для сдерживания роста тарифов. Если говорить о позиции города, то теплоэнергетический комплекс должен быть единым, то есть даже те теплоисточники, которые не входят в «Т Плюс», должны быть в единой системе управления. Ведь по большому счету горожанам без разницы, откуда они получают тепло, им важно, чтобы батареи грели хорошо», – прокомментировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

На презентации АСУТ побывал и заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс. Он отметил, что в федеральном министерстве с интересом наблюдают за реализацией цифрового проекта. Если передовой опыт «Т Плюс» даст хорошие результаты, то, возможно, в будущем произойдут изменения нормативно-правовой базы для всей отрасли.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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