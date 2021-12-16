«Т Плюс» побила рекорд по количеству переложенных сетей – за год 670 километров

Компания «Т Плюс» вышла на пик по финансированию инвестпрограмм – за год на перекладку сетей, ремонты было выделено 33 миллиарда рублей. За счет этого переложили рекордное количество теплосетей – 670 километров, что на треть больше, чем в 2020 году. В 2022-м «Т Плюс» планирует повторить рекорд.

«Мы сильно наращиваем инвестпрограмму – плюс 5-7 миллиардов каждый год. В 2021 году подошли к некоему пику – 33 миллиарда, – рассказал на итоговой годовой пресс-конференции гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. – Инвестпрограмма пока реализуется с креном в сторону обновления теплосетей. В этом году на 200 километров увеличили количество переложенных сетей – до 670 километров. Еще 3-4 года назад мы перекладывали по 200 километров, а в этом 670! Это требует больших денег и усилий. Это рекордный пока объем для компании».

«Т Плюс» рассчитывает, что в ближайшие 2-3 года инвестпрограмма будет точно не меньше, чем в 2021-м. Кроме того, энергетики делают упор в сторону качественных изменений: в планах больше внимания уделять экологии, к 2025 году охватить цифровизацией все сети на территориях присутствия «Т Плюс», к 2024 году перевести на схему альткотельных все города.

«Мы становимся другой компанией, что является целью на ближайшие годы. Изменения направлены на экологию, улучшение качества поставляемого продукта, – рассказал гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер. – Мы пересмотрели стратегию развития компании до 2032 года. Сейчас она находится на стадии согласований с акционерами, советом директоров. В январе-феврале процесс закончим, и тогда поговорим об этом подробнее».

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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