Энергетики запустили на ТЭЦ «мобильные бригады»: за оборудованием следят через смартфон (ФОТО, ВИДЕО)

Энергетики ПАО «Т Плюс» перевели на цифровые комплексы контроль за работой оборудования на ТЭЦ «Академическая». За происходящем на теплоэлектроцентрали следят с помощью смартфонов, и в случае какой-либо неисправности все сотрудники – от руководителей до исполнителей – моментально получают информацию.

Цифровизация на ТЭЦ

О том, как работает комплекс мобильной бригады, сегодня рассказал технический директор ТЭЦ «Академическая» Андрей Семенов. «Если раньше человек ходил и фиксировал на бумаге все нарушения и надо было на словах объяснять, в чем заключается дефект, который он увидел на оборудовании, то сейчас есть мобильное устройство, в которое запрограммирован маршрут обхода, это устройство позволяет зафиксировать, сфотографировать, снять видео и передать полную картинку и даже звуковое описание дефекта. Плюс если раньше надо было прийти и записать все в журнал дефектов, сейчас это делается с помощью цифровых технологий очень легко, а мобильное устройство сразу же передает информацию в электронный журнал дефектов, к которому подключены все необходимые специалисты и руководители. Можно сразу же увидеть дефект и дать команду на устранение. Оперативность в разы повышается», – прокомментировал специалист. В итоге время на устранение неисправностей значительно сокращается. Это первый плюс цифровизации. Второй – убирается «человеческий фактор», когда оборудование просто забыли осмотреть.

Сотрудник обходит помещения с проверкой несколько раз в день, каждый обход он подтверждает, поднеся телефон к контрольной точке. На ТЭЦ работают четыре цеха, в каждом – более 150 электронных точек. Если какая-то точка осталась неотмеченной, система об этом напомнит. Данные обо всех объектах сохраняются на компьютере в электронном журнале дефектов, там можно проверить состояние дел за конкретную дату в конкретном цехе, увидеть, в чем была неисправность, кто ее нашел и кто устранил. Такое оборудование повышает надежность энергоснабжения для потребителей.

По словам Андрея Семенова, на ТЭЦ цифровое оборудование работает уже два года и отлично себя показало, аналогичные устройства устанавливают на всех объектах ПАО «Т Плюс».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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