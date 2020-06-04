Место для нового мусорного полигона в Екатеринбурге власти определят до конца года

Свердловские власти не определились с местом для мусоросортировочного комплекса и нового полигона для отходов ТКО в Екатеринбурге. Об этом «Новому Дню» рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. По его словам, выбор по-прежнему идет между несколькими участками в южной части. «Нужно проводить гидрогеологию, но из-за ограничений пока специалисты не могут выехать и начать работы. Думаю, это станет возможным в ближайшее время», – сказал он.

По словам собеседника агентства, на каждом участке проводятся изыскания по наличию полезных ископаемых и по подземным источникам воды. «Вода – это самое серьезное ограничение, она должна быть не ближе 2 метров от поверхности», – заметил Свалов.

При этом собеседник агентства рассказал, что уже в июне или начале июля будет объявлен конкурс на концессию, а до конца года региональные власти обязаны определить участок под полигон и мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» и предоставить землю концессионеру.

В минЖКХ, однако, все так же не раскрывают интересантов. Егор Свалов сказал, что речь идет о четырех-пяти претендентах на концессию, причем это не только представители Свердловской области, но и других регионов России.

Что касается планов по строительству мусоросортировочного комплекса в районе действующего полигона «Северный», то от них отказались. В территориальной схеме Свердловской области осталось лишь южное направление. «Большой земельный участок там выделить не получается – вокруг земли запаса, санитарно-защитная зона, земли гослесфонда. Но мы планируем там создать небольшой резервный полигон – на 15 га максимум», – отметил Свалов.

Он уточнил, что емкости «Северного», куда везут отходы со всего Большого Екатеринбурга, хватит еще на 3-4 года, после чего он будет закрыт. К этому моменту должны появиться полигон и сортировка на юге города.

Полную версию интервью «Нового Дня» с заместителем министра о переходе региона на раздельный сбор ТКО можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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