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Четверг, 4 июня 2020, 15:18 мск

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Свердловская область переходит на раздельный сбор мусора с июля. Кто начнет первым? Интервью «Нового Дня» с замминистра ЖКХ Егором Сваловым

В Свердловской области несколько раз откладывался переход к раздельному сбору твердых коммунальных отходов – хотя это одна из целей мусорной реформы, начавшейся в 2019-м. Однако спустя полтора года регион, кажется, готов перейти на новый этап. Какие города начнут первыми, действительно ли снизится плата для населения и сколько пакетов для мусора потребуется свердловчанам, чтобы цивилизованно выбрасывать его, – в интервью «Новому Дню» рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

– Егор Анатольевич, когда в регионе все-таки начнется раздельный сбор мусора?

– Мы планируем с июля в тестовом режиме запустить раздельный сбор, но пока только в тех городах, где есть мусоросортировочные комплексы. Переходить будем на дуальную систему – отходы пищевые и непищевые. Последние должны пойти на сортировку – иначе это бессмысленное дело. Пока планируем взять один район в Екатеринбурге и два города – Каменск-Уральский и Первоуральск. В Екатеринбурге есть мощности на Широкой Речке, там комплекс на 160 тысяч тонн, на Эльмаше еще 20 тысяч тонн, такая же мощность у комплекса в Каменске-Уральском и поменьше – в Первоуральске. С регоператорами мы уже обсудили, что они должны перестроить логистику и маршруты движения мусоровозов, потому что вывозиться отходы будут отдельными машинами

– В чем был камень преткновения? Почему раньше не начали?

– Потому что план мероприятий по переходу на раздельный сбор появился буквально недавно – 1 июня вышла дорожная карта, подписанная вице-премьером Викторией Абрамченко. Нужны нормативные акты. Ну и до тех пор, пока были минимальные объемы сортировки – около 20 тысяч тонн в год – делать это было малоэффективно. Тем не менее, в декабре прошлого года мы заново запустили сортировку на Широкой Речке, туда смело можно везти большие объемы.

– По какому принципу будет выбираться пилотный район в Екатеринбурге?

– «Спецатвобаза» (регоператор Восточной зоны, – прим. ред.), думаю, будет выбирать с точки зрения логистики. Раз Широкая Речка, значит, ближе всего Верх-Исетский, часть Ленинского. Будет зависеть и от позиции управляющих компаний.

– А управляющие компании как в эту работу будут включены?

– Контейнеры – это их имущество, они формально должны дать как минимум одобрение, чтобы оклеить контейнеры специальными наклейками (в какой бак выбрасывать пищевые отходы, а в какой – те, что можно переработать, жители будут определять не по цвету контейнеров, а по маркировке, – прим. ред.).

– Кто будет иметь право продавать эти отсортированные отходы и получать прибыль?

– Когда мы кидаем мусор в контейнер, мы отказываемся от права на него. С момента погрузки в мусоровоз право переходит к региональному оператору. Но до сих пор никто не может сказать: мусор – это просто отходы или все же вторичные материальные ресурсы? А также кому они должны приносить прибыль. В дорожной карте сказано, что этот документ должен появиться в первом квартале 2021 года. Важно понимать, что если ТСЖ ставит сетку для пластика, оно получает прибыль от продажи. В нормах ценообразования прибыль от продажи вторичных ресурсов раньше вычиталась из необходимой валовой выручки регионального оператора, а сейчас ФАС решила внести поправки – и прибыль остается у сортировочного комплекса.

– А задумка какая? Регоператор продает, а потом это должно сказаться на тарифе?

– Теоретически да, он должен снизиться.

– А на практике? Получается, у оператора возрастут расходы на транспорт.

– Так и будет. С одной стороны, появляются дополнительные расходы на транспортировку и обслуживание мусоросортировочного комплекса. Но снижается, например, плата за негативное воздействие – потому что сокращается объем захораниваемых отходов. Но это все еще предстоит подсчитать. Как и то, насколько вырастет процент выборки. Сейчас на существующих мощностях это 6-8%.

– А должен вырасти на сколько?

– В два или два с половиной раза. До 20% можно довести выборку при раздельном сборе. А если еще и органику выбирать и направлять на компост – это еще 30%, которые не попадут на полигон. Плюс создание РДФ-топлива может дать минус 20% к захораниваемым отходам.

– Сколько времени отводите на эксперимент?

– Мониторинг будем проводить как минимум полгода– лето, осень и зиму. В зависимости от сезона меняется морфология мусора. Вот сейчас карантин, и увеличился объем упаковки в отходах, стало очень много пластика, который не всегда можно отправить на переработку. И потом – вводить дуальную систему надо тогда, когда на территории есть сортировка. Например, в Краснотурьинске пока нет – там завод только проектируется, некуда везти. В таких городах пока будем продвигать систему раздельного сбора силами малого бизнеса – чтобы снизить объем захоронения хотя бы за счет бутылок и пластика.

– А эти частные компании – потом какова их судьба будет, когда появятся МСК?

– Теоретически, сетки и баки, которые они устанавливают, будут обеднять отходы, которые идут на сортировку, когда появятся крупные МСК. Но если жители решили так заработать, заключив договор с малым бизнесом, – это их право.

– Даже в Екатеринбурге едва ли наберется много домов, где жильцы заключили договоры. В основном, эти сетки самовольно установлены – жителям, выходит, вообще пользы нет.

– Надо узаконивать. Жители сами вправе спросить со своей управляющей компании – куда идут доходы от пластика или почему УК поставила бесплатно эту сетку, когда на этом можно заработать?

– В Брянской области на базе регоператора хотят развивать сеть пунктов приема вторсырья. У нас звучали подобные предложения?

– Мы активно эту тему не обсуждали, поскольку пункты приема с учетом санитарных требований нельзя сделать, например, в подвалах домов или близко жилью. Только на отшибе. Поедут ли туда люди? Вопрос.

– И еще пример – в Туле раздельный сбор внедряют сначала в школах, потом на предприятиях, то есть среди тех, кого проще контролировать. Потом уже, когда люди привыкнут, будут вводить в жилом секторе. А у нас к раздельному сбору бизнес и предприятия предполагается привлекать?

– Да, мы продвигаем идею через регоператоров – если вы хотите перейти на оплату по факту, имея свою контейнерную площадку, то вы должны заключить договор по раздельному сбору. Многим торговым центрам, бизнес-центрам это интересно.

После карантина соберемся с клининговыми компаниями и проговорим, чтобы с их помощью организовать сбор бумаги и пластика. В бизнес-центрах, где уборкой занимается одна компания, это очень легко организовать. К тому же там мало пищевых отходов.

– При переходе на раздельный сбор юрлица должны заключать новые договоры с регоператором. А жителям тоже это придется делать?

– При дуальной системе нет. А если жители переходят на раздельный сбор, заключают договоры на продажу отдельных видов отходов, то в таком случае да – они должны заключить дополнительное соглашение с регоператором и перейти на оплату по факту. Но это выгодно, если площадка закрытая, и никто ей больше не пользуется.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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