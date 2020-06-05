Осенью Путин посетит Екатеринбург, если не помешает коронавирус

Осенью президент Владимир Путин, возможно, посетит Екатеринбург. Это случится, если в конце сентября или начале октября здесь состоится заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Такие планы сегодня обсуждаются, о чем заявил помощник президента РФ Игорь Левитин. «Если все пойдет по плану, мы планируем провести Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября – начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть на ситуацию с коронавирусом», – цитирует Левитина ТАСС.

Как уже сообщал «Новый День», в последний раз глава государства посещал Екатеринбург 9 июля 2019 года. Тогда Владимир Путин выступил на форуме GMIS с речью, посвященной экологии, а затем встретился со студентами и аспирантами УрФУ.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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