Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился Covid-19

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом нового типа. Об этом Ройзман сам сообщил на своей странице в соцсети.

В разговоре с «Новым Днем» Евгений Ройзман рассказал, что чувствует себя хорошо и никак не лечится, потому что никаких симптомов у него уже нет. Те, что были несколько дней назад – «слегка уши заложило и горло почувствовал», – уже прошли. Тем не менее Ройзман сделал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. Сейчас вся семья бывшего мэра – на жестком карантине. Где именно он мог заразиться, Ройзман не знает. По его словам, он не только не выезжал из Екатеринбурга, но и почти не выходил из дома. Пользуясь случаем, он обратился к читателям РИА «Новый День»: «Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Берегите себя и других, старайтесь не заболеть», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе коронавирусом заразился депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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