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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Пятница, 5 июня 2020, 16:13 мск

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У депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина подтвержден коронавирус

У депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина положительный тест на коронавирус. Информацию об этом сам парламентарий подтвердил «Новому Дню». Сейчас решается вопрос о том, будет ли он проходить лечение на дому или в больнице – по словам Ионина, врачи ждут результаты дополнительных анализов крови.

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» Ионин предположил, что мог заразиться коронавирусом в Москве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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