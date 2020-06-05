У депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина подтвержден коронавирус

У депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина положительный тест на коронавирус. Информацию об этом сам парламентарий подтвердил «Новому Дню». Сейчас решается вопрос о том, будет ли он проходить лечение на дому или в больнице – по словам Ионина, врачи ждут результаты дополнительных анализов крови.

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» Ионин предположил, что мог заразиться коронавирусом в Москве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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