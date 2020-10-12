Еще один уральский депутат Госдумы заразился Covid-19

Депутат от «Единой России» Максим Иванов, представляющий в Госдуме РФ Свердловскую область, сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас парламентарий находится на самоизоляции и лечится от инфекции.

«Переношу болезнь пока в легкой форме – из симптомов только потеря обоняния. Работаю на удаленке: завтра заседание комитета по видеосвязи. Берегите себя, следите за обонянием, когда отсутствуют температура, кашель, утомляемость и прочее, это верный признак, что Covid-19 может присутствовать в вашем организме. Здоровья всем», – написал депутат в фейсбуке.

Ранее коронавирусом переболели депутаты Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин и Антон Шипулин. У обоих болезнь прошла без осложнений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.20

На место осужденного депутата пришел бывший замминистра. / Екатеринбургские общественники хотят спасти советское монументальное искусство: «Обидно, что это ценится на Западе, а у нас нет». / Истощенную девочку, которую мать держала в шкафу, готовят к переводу из реанимации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»