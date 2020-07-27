Антон Шипулин заболел коронавирусом

Еще один депутат Государственной думы, представляющий Свердловскую область в нижней палате парламента, заболел коронавирусом. Это бывший биатлонист Антон Шипулин. О диагнозе рассказал он сам. Заболела вся его семья, кроме сына Дмитрия. По словам Шипулина, супругу с детьми и тещей он отправил отдыхать в Сочи, сам прилетал к ним на выходные, где, видимо, и заразился.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом – теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали Covid-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», – написал Шипулин в своем инстаграме.

Он призвал своих подписчиков вдумчиво относиться к ситуации. «Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках», – отметил депутат.

Шипулин рассказал, что на российских курортах очень много людей, риск заражения высокий. «По своему опыту говорю вам – в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя», – попросил он.

Напомним, ранее коронавирусом переболел депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

МРОТ нужно поднять до 30 тысяч: «эсеры» пойдут на выборы под флагом борьбы с бедностью. / В УрФО на фоне снижения инфляции дорожают продукты. / На первый фильм – оперу «Риголетто» – мест почти не осталось: в Екатеринбурге готовят сцену для Венского фестиваля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»