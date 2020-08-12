Антон Шипулин стал донором плазмы для больных Covid-19

Депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин, недавно вместе с семьей переболевший коронавирусом, решил стать донором плазмы, чтобы помочь другим больным.

«После выздоровления я решил сдать тест на наличие антител к Covid-19. Анализ показал, что антитела у меня есть. Тогда я посоветовался с врачом и решил сдать плазму», – написал Шипулин на своей странице в Instagram. Он даже опубликовал короткое видео из областного центра переливания крови, где частично запечатлел процесс. Депутат также отметил, что «отношение здесь прекрасное, врачи замечательные», и призвал всех, у кого есть антитела, последовать его примеру.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 3 августа донорами «антиковидной» плазмы, которую применяют для лечения пациентов с тяжелыми формами Covid-19, стали только 130 человек.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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