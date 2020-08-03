В Свердловской области Covid-19 переболели почти 18 тысяч человек. Донорами плазмы стали 130 из них

В Свердловской области число выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции по состоянию на 2 августа 2020 года составило 17 834, сообщили в оперштабе региона. При этом, как рассказали «Новому Дню» в областной станции переливания крови, донорами «антиковидной» плазмы, которую применяют для лечения пациентов с тяжелыми формами Covid-19 стали только порядка 130 человек.

Сегодня о сдаче плазмы, например, отчитался депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков, у которого ранее обнаружились антитела к коронавирусу. «У меня забирают 650 мл плазмы, и уже завтра из нее можно будет оказать помощь трем пациентам с Covid», – сообщил он.

Переболевший коронавирусом депутат Госдумы Дмитрий Ионин также сообщал, что намеревается стать донором плазмы, которая может помочь свердловским пациентам с Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

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