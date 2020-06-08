На уральских трассах вводят запрет для грузовиков

Из-за сильной жары на федеральных трассах Свердловской и Тюменской областей вводится ограничение для фур: тяжелым грузовикам запрещается выезжать на дорогу в дневное время. Они смогут ездить только с 22:00 до 10:00.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», ограничение действует с 9 июня по 11 июня. Запрет не касается пассажирских и международных перевозок, работы экстренных служб, перевозки продуктов, животных, лекарст, топлива, почтовых грузов и грузов, необходимых для устранения ЧП.

Отметим, на Урале жара длится второй день, по прогнозам синоптиков, спадать жара начнет со среды, в четверг уже будет прохладно.

Екатеринбург, Елена Иванова

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