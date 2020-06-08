Синоптики рассказали, когда на Урале закончится жара

Три дня в Свердловской области будет держаться жара под 30 градусов. В четверг на севере области, а в пятницу и в южной части региона температура начнет опускаться. Пройдут дожди. Главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала, что прохладно в области будет до 16 июня. После температура воздуха приблизится к климатической норме или даже превысит ее. В целом месяц будет довольно теплый, с умеренным количеством осадков, среднемесячная температура – 13-16 градусов.

Добавим, в Свердловской области санврачи признали пригодными для купания только два водоема – озеро Щучье в Тавдинском районе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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