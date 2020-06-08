Пятый судья в Уставном суде появится не раньше 30 июня

Уставный суд Свердловской области все еще остается недоукомплектованным.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном заксобрании, представление на пятого судью от губернатора Евгения Куйвашева все еще не поступило. Таким образом, в повестке завтрашнего заседания вопроса об утверждении на эту должность нет. Следующая ближайшая дата, когда депутаты смогут рассмотреть этот вопрос, – 30 июня.

Напомним, сама целесообразность существования Уставного суда периодически подвергается сомнению. Недавно депутат заксо Вячеслав Вегнер рассказал, что в 2019 году на содержание Уставного суда было потрачено 69 млн 058,3 тыс. рублей. А несколько лет назад большой общественный резонанс вызвало заявление бывшего главбуха суда Руслана Масло, что судьям компенсировали из бюджета даже дорогостоящие услуги частных стоматологий, в частности, протезирование, и установку шумоизоляции на автомобили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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